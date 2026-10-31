San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final

Sportivo San Lorenzo encontró una victoria reconfortante en medio de su despedida de la Primera División. Cuando parecía que el empate estaba sellado, el Rayadito golpeó en tiempo añadido y derrotó 2-1 a Libertad, que dejó escapar puntos importantes en su intento de mantenerse cerca de la cima del torneo Clausura.

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El Gumarelo hizo valer su jerarquía desde el comienzo y apenas a los 7 minutos encontró la ventaja. Marcelo Fernández ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la portería para establecer el 1-0.

⚽️¡GOL DEL GUMA! Marcelo Fernández anotó 1-0 ante San Lorenzo.



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El tanto tempranero no desanimó al conjunto sanlorenzano, que comenzó a encontrar espacios y a inquietar a su rival. Le faltaba precisión en el último toque, pero la insistencia tuvo recompensa a los 34 minutos. Tras una buena combinación en la zona media entre Lucas Cohener y Gastón Gerzel, llegó un centro preciso que Marcelo Ferreira aprovechó para establecer la igualdad.

⚽️¡EMPATÓ SAN LORENZO! Marcelo Ferreira igualó el encuentro ante Libertad.



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El 1-1 llevó tranquilidad al Rayadito, que se marchó al descanso con argumentos para sostener la paridad, mientras Libertad se retiraba con la frustración de no haber podido conservar la ventaja inicial.

En la complementaria, el desarrollo mostró dos realidades diferentes. San Lorenzo, sin la presión de luchar por la permanencia y con el descenso ya consumado, jugó con mayor tranquilidad, defendió con orden y esperó su oportunidad. Libertad, en cambio, tenía la obligación de ganar para no perder terreno en la disputa por los primeros puestos, pero su insistencia no encontraba la contundencia necesaria.

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El equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez buscó el desnivel, aunque careció de claridad para transformar sus aproximaciones en una nueva ventaja. Y cuando el empate parecía definitivo, llegó el golpe inesperado.

En el minuto 91, Rodrigo Amarilla ingresó al área con el balón dominado y, antes de la salida del arquero gumarelo, punteó la pelota. Morínigo terminó derribándolo en su intento por evitar la acción y el árbitro sancionó la pena máxima.

De la ejecución se encargó el histórico Santiago Salcedo, quien definió con categoría, engañó al guardameta y estableció el 2-1 definitivo.

⚽️¡HISTÓRICO! Santiago Salcedo convirtió de penal el 2-1 y le dio la primera victoria al Rayadito en el campeonato.



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Así, San Lorenzo se regaló una alegría sobre el final de su recorrido en Primera División, mientras Libertad se marchó con las manos vacías y un duro revés para sus aspiraciones de acercarse a la cima del Clausura.