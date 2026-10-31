Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween

Pese a la vigencia de la Resolución Municipal N° 473/2025, Gustavo Penayo (ANR), que prohíbe de manera tajante las celebraciones de la “noche de brujas” en este distrito, la jornada está transcurriendo sin incidentes.

El fantasma de “Halloween” obligó a un gran despliegue táctico y preventivo y las autoridades policiales no bajaron la guardia. En ese sentido, la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Paraguarí dispuso una gran movilización de un contingente superior a 100 efectivos policiales.

La dotación incluye a efectivos policiales de la Comisaría 3ª local, respaldados por dependencias aledañas y la Agrupación de Acciones Tácticas, ejecutó un riguroso operativo de control de identidad, verificación de vehículos y patrullaje aleatorio en puntos estratégicos de la zona urbana.

Vigilancia especial en el cementerio local y casco urbano

Al respecto, el suboficial mayor Cristian Quiñónez confirmó que la ciudad permanece en calma y que no se reportó la organización de ninguna fiesta pública o privada alusiva a Halloween.

El agente detalló que el operativo preventivo incluye un resguardo especial en los accesos e inmediaciones del cementerio local, con el objetivo de evitar el ingreso de personas que pretendan realizar rituales o profanaciones en el campo santo durante estas fechas.

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El dispositivo de seguridad estuvo bajo la supervisión del jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de Paraguarí, Comisario Principal MCP Arnaldo Valdez Bobadilla, acompañado por el jefe de la comisaría local, subcomisario Cristhian Fabián Torres González, y el suboficial mayor Cristian Quiñónez. Los agentes reforzaron el patrullaje en los accesos principales a la ciudad para garantizar que el orden público no se viera alterado durante el fin de semana.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal N°II de Quiindy, Jorge Armando Benítez Orué, y que el control aleatorio se realizará para el fortalecimiento de la seguridad, la vida, los derechos y los bienes de las personas de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, la ley de la Policía Nacional , Código Penal y la ley de Tránsito y Seguridad.

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Advertencias municipales

La controversia en torno a la fecha surgió a raíz de los duros enunciados de la resolución comunal del intendente Penayo, que catalogó a Halloween como una celebración que introduce símbolos vinculados a la oscuridad y la superstición.

Dentro de las advertencias previas del ejecutivo municipal se mencionaba la aplicación de severas medidas administrativas, como la negativa a renovar licencias de conducir o habilitaciones a infractores, e incluso el uso de la cachiporra para dispersar a quienes pretendan quebrantar la paz social.

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La normativa municipal argumenta que dichas prácticas son opuestas a la formación moral, religiosa y a la identidad cristiana de la niñez y juventud caapuceña.

Aunque el jefe municipal había advertido tiempo atrás que se aplicaría el uso de la fuerza pública, multas e inhabilitaciones administrativas a quienes desafíen la medida, no se registraron altercados ni intenciones de realizar disturbios.