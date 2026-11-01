Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López

El supuesto autor del accidente fatal ocurrido en la madrugada del sábado en San Lorenzo sobre la Avda. Mcal. López frente al Shopping Pinedo, fue imputado por el Ministerio Público.

La agente fiscal, Mirta Rivas formuló la imputación por la supuesta Comisión del Hecho de homicidio culposo y ordenó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez.

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La audiencia preliminar estaría fijada para el día de mañana en Atención Permanente del Juzgado de Primera Instancia de Capilla del Monte de San Lorenzo donde el juez que se encuentre de turno definirá si da lugar al pedido del Ministerio Público o si beneficia al imputado por homicidio culposo con medidas alternativas a la presión.

Los vehículos involucrados en el trágico hecho son un automóvil de la marca Toyota modelo IST, que estaba al mando de Marilia Janet Méndez, que se encontraba esperando el cambio del semáforo sobre la Avda. Mcal. López.

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Además, de una camioneta Audi Q7, conducido por Jorge Antonio Romero Gómez, quien según circuito cerrado conducía su vehículo a gran velocidad saliendo del carril derecho y volviendo a ingresar a la misma hasta chocar por la parte trasera del vehículo IST provocando un giro de 360 ° casi sobre el eje del vehículo.

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La víctima fatal fue identificada como Matías Eduardo González Chávez de apenas 17 años, quien viajaba como acompañante en el automóvil Toyota IST, de color negro, año 2003.

El percance arrojó, otras dos víctimas, identificadas como Néstor Sebastián Candia Méndez, de 18 años, y César Daniel Flores Céspedes, también de 18 años, resultaron heridas y fueron trasladadas hasta el Hospital de Calle’i y el Hospital CEME, respectivamente.

Queja falta de atención al 132, y por el funcionamiento del semáforo

Las personas que presenciaron el trágico suceso lamentaron que el Sistema 132 donde los bomberos reciben las llamadas de auxilio no haya funcionado correctamente durante la madrugada. Esta situación provocó una demora de más de 40 minutos en la llegada de los voluntarios hasta el lugar de los hechos.

En conversación con el comandante del BCP, Marco Almada, mencionó que actualmente están con inconvenientes con el sistema 132, y que están trabajan para subsanar la situación.

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“Estamos trabajando para mejorar el servicio. Se necesita una inversión de US$ 10.000 para la instalación y renovación del nuevo sistema de recepción de llamadas. Estamos gestionando el cambio, y esperamos pronto solucionar para poder brindar una mayor cobertura a la ciudadanía”, expresó el voluntario.

Otras de las quejas que surgió es el funcionamiento del semáforo. Mencionaron que en los horarios de madruga lo ideal es que los aparatos estén intermitentes para los automovilistas puedan circular sin tener la necesidad de esperar.

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Esto teniendo en cuenta que muchas personas aprovechan la ausencia de vehículos para moverse a gran velocidad, y que como consecuencia puede provocar fuertes impactos contra vehículos que se encuentran esperando el cambio de la señal de tránsito.