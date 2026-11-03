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Ciencia
03 de noviembre de 2026 - 18:20

La tripulación estadounidense de la Estación Espacial Internacional vota desde la órbita

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Los tres astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) ejercieron este martes desde el espacio su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, informó el astronauta Anil Menon.

Por EFE
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"Sí, ¡incluso puedes votar desde el espacio! Los tres miembros de la tripulación de EE.UU. tuvimos el privilegio de votar desde la estación espacial. Completamos una papeleta electrónica y la enviamos de manera segura a los funcionarios electorales", dijo Menon -en redes sociales-.

El astronauta publicó un video en el que explicó que votó de forma electrónica con su ordenador desde su cuarto, "que también hace las veces de cabina electoral".

Menon, que integra la misión rusa Soyuz MS-29, llegó al laboratorio orbital desde el pasado 14 de julio, y apareció en el video con un broche adherido a su ropa con el lema "He votado" (I voted).

Los otros dos astronautas estadounidenses que se encuentran en la Estación Espacial Internacional son Jessica Watkins y Luke Delaney, ambos tripulantes de la misión de rotación de personal Crew-13, de SpaceX, que abandonó la Tierra el pasado 1 de octubre.

La NASA permite este voto a distancia a través del Programa de Navegación y Comunicación Espacial (SCaN), de forma que los astronautas puedan cumplir con su deber cívico desde la órbita.

Los astronautas pueden votar en estas elecciones, como cualquier otro ciudadano estadounidense, gracias a las papeletas de voto en ausencia o de forma anticipada, en coordinación con la oficina del secretario del condado donde están empadronados, según la NASA.

Los votos emitidos viajan a través de la red que la agencia espacial emplea para sus comunicaciones habituales con los astronautas, hasta que la NASA transfiere la papeleta al secretario del condado responsable de la votación.

"Para preservar la integridad del voto, la papeleta está cifrada y solo el astronauta y el secretario tienen acceso a ella", aclara la agencia espacial estadounidense.

Este martes los votantes renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien del Senado, además de elegir gobernadores en 36 estados, entre otros cargos estatales y locales en Estados Unidos.

Los resultados definirán el control del Congreso para los dos últimos años del segundo mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump.

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