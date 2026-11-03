Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank

“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (Carlos Carvallo). Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas. Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarlo con la mayor celeridad. El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados. Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios”.

Así refiere el posteo del presidente de la República, Santiago Peña, en un posteo en la red social X, luego de 11 horas de la resolución del Banco Central del Paraguay que ordenó la intervención de Ueno Bank, luego de constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Se demoró Peña en pronunciarse sobre el grave hecho que sacudió el país. El mandatario tenía previsto asistir hoy al acto de asunción del intendente de Encarnación, Sebastián Remesowski (ANR) pero lo suspendió. También anunció que canceló su viaje a España previsto para mañana para asistir a la Cumbre Iberoamericana.

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Peña está en el ojo de la tormenta porque defendió en varias ocasiones al banco Ueno, donde fue socio comercial hasta marzo de 2025. Renunció a sus acciones ante críticas de conflicto de intereses.

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La lista de directivos de Ueno con orden de detención

La lista de personas con orden de detención incluye a: