Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

En horas de la madrugada de este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, explicando que adoptó esa medida tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido.

En consecuencia, la Superintendencia de Bancos designará agentes para verificar la situación patrimonial del banco, preservar sus activos y ejecutar “las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución”, según reza un comunicado de la banca central.

El BCP enfatizó en su comunicado que los depósitos de ahorristas cuentan con una garantía del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en cada entidad financiera, lo que equivale a un límite de 228.300.000 guaraníes.

Usuarios de Ueno reportaban esta mañana que no podían realizar ninguna operación por medio de cajeros automáticos o ‘home banking’ tras el anuncio del BCP.

Autoridades del BCP responden

Poco después de las 7:15, las autoridades del BCP realizaron una conferencia de prensa en la que entraron en más detalles sobre qué implica el procedimiento de resolución y cómo impactará tanto en los ahorristas individuales como en las instituciones del Estado que tienen fondos depositados en Ueno Bank.

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La conferencia de prensa estuvo a cargo del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y los miembros del directorio de la banca matriz Lía Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora, además del titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán.

¿Qué pasara con el dinero de los ahorristas?

Carvallo abrió la conferencia llamando a la tranquilidad a los ahorristas de Ueno y enfatizando que los depósitos equivalentes a hasta 75 jornales mínimos están cubiertos y garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Si bien tanto los activos como los pasivos de Ueno Bank están congelados desde el anuncio del inicio del proceso de resolución, el dinero de los ahorristas está a salvo y será puesto a su disposición en la brevedad posible, indicó.

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“La institución informará los mecanismos para la recuperación de los fondos por parte de los ahorristas cubiertos por la garantía”, subrayó.

En paralelo, indicó Carvallo, la Superintendencia de Banco trabajará en “procedimientos de compensación de activos y pasivos de la entidad para procurar la mayor protección posible” de los saldos que superan el monto de 75 jornales que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos.

Según informó, unos 120 funcionarios del BCP ya fueron desplegados a sucursales de Ueno para dar inicio al proceso de conciliación de activos y pasivos, que derivará en la eventual devolución de los ahorros a los usuarios.

“El BCP va a desplegar toda su fuerza para que el proceso sea lo más rápido posible y la prioridad siempre van a ser los pequeños ahorristas”, añadió.

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Los activos y pasivos serán eventualmente transferidos “a otras entidades a través de un proceso competitivo” en las cuales los ahorristas volverán a tener control de su dinero, indicó Marco Aurelio González.

Hasta 15 días de tiempo para el BCP

Indicó que el BCP tiene un plazo máximo de 15 días desde el inicio del proceso de resolución para culminar el balance de exclusión, aunque agregó que “estamos trabajando para acortar ese plazo lo máximo posible”.

Mientras tanto, sin embargo, las operaciones con tarjetas o cuentas de Ueno no estarán disponibles.

“Se congela hasta que el BCP haga el balance de exclusión y cada depositante va a poder seguir operando en la entidad de su preferencia”, enfatizó González.

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Sobre el destino de los bonos internacionales y nacionales depositados en Ueno, Lía Caballero explicó que los bonos internacionales “tienen una preforma internacional y se regirán por esas condiciones”, mientras que “del lado nacional tenemos que hacer el balance de exclusión de activos y pasivos para ver hasta dónde se podría cubrir cuando supere los 75 salarios mínimos”.

Indicios de que Ueno prestó dinero a empresas vinculadas a su grupo

El presidente del BCP dijo que el anuncio de esta madrugada del procedimiento de resolución de Ueno es el “desenlace de varios meses de trabajo técnico” que comenzaron en junio, cuando la Superintendencia de Bancos halló indicios de la existencia de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas “al grupo que controla la entidad”.

Señaló que la documentación formal de las empresas que recibieron esos créditos “no permitía establecer directamente su vinculación con el grupo controlador”, por lo que fue necesario “un análisis que comprendió revisión minuciosa de las condiciones financieras de las operaciones y la trazabilidad de los recursos hasta determinar la ruta del dinero”.

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Mencionó también el “deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad”, además de “debilidades en las carpetas de operaciones crediticias” y la “activación de servicios informáticos que no contaban con justificación plenamente respaldada” como factores que derivaron en la decisión por parte de la banca matriz de iniciar el procedimiento de resolución.

“Un hecho puntual y aislado”

Carvallo dijo que el hecho de que el BCP no se pronunció antes sobre la situación de Ueno Bank obedece no a una “falta de voluntad de informar”, sino a que “los funcionarios del BCP están obligados a mantener estricta reserva sobre información relacionada a operaciones de entidades financieras”.

“La difusión de información sensible contribuyó a acelerar el deterioro de la liquidez de la entidad”, dijo. “El BCP debió desplegar una estrategia de actuación prudente que evitara acelerar el deterioro de la situación financiera”.

Carvallo enfatizó que la situación de Ueno es “un hecho puntual y aislado” y que el sistema financiero paraguayo en general “se mantiene sólido y saludable”.

Carvallo tiene renuncia firmada

El presidente del BCP, quien fue presidente de Ueno Bank antes de pasar a liderar la banca matriz, anunció que ya firmó su renuncia y la comunicó a sus colegas del directorio del BCP.

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“Mi renuncia está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo”, agregó.

Sin embargo, indicó que permanecerá provisoriamente en su cargo debido a que “los hechos que se desencadenaron exigieron la necesidad de que permanezca en el cargo para garantizar que el proceso tenga garantías de que vaya por el curso adecuado”.