Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso ayer e informó hoy iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Según el BCP, el procedimiento, que se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito», busca:

atender su situación de manera ordenada,

proteger a los depositantes

y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El comunicado del BCP afirma que la protección de los depositantes es una prioridad.

Este es el límite de garantía para los depositantes de Ueno Bank

Los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable.

Este límite equivale, a la fecha, a ₲ 228.300.000. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuándo recuperarán su dinero los depositantes de Ueno Bank

De acuerdo con la ley que garantiza los depósitos, las garantías establecidas se honrarán en el marco de los procedimientos establecidos por el Directorio del Banco Central del Paraguay al momento de disponer el inicio del procedimiento de resolución.

“La garantía deberá honrarse en un plazo no superior a quince días corridos desde que se hubiere aprobado la resolución de la entidad. Este plazo podrá ampliarse por otros quince días por resolución fundada del Directorio del Banco Central del Paraguay”.

En este caso, por haber decidido el BCP el procedimiento de resolución de Ueno bank el 2 de noviembre, el primer plazo de quince días corridos se cumple el martes 17 de noviembre de 2026.

El segundo plazo de 15 días, correspondiente a la prórroga se cumple el martes 2 de diciembre.

Qué dice la Ley N.º 2.334/03

Lea aquí completa la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito»: