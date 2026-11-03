Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, se presentó esta tarde al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional hoy tras ordenarse su captura a causa de la crisis generada por la situación del banco que lideraba.

Hasta el momento habría cuatro detenidos, de la lista de los ocho directivos de Ueno Bank sobre quienes pesa orden de detención.

Victor Dante Gulino, abogado de Miguel Vázquez, en entrevista con Ancho Perfil, de ABC Cardinal, contó que si bien hasta el momento no manejan mayores datos de la causa, el presidente de Ueno Bank quiso entregarse al enterarse de la orden de captura a través de los medios de comunicación.

“El está detenido en el Departamento de Investigaciones, vino voluntariamente, al conocer la noticia, me manifestó que se quería presentar voluntariamente lo más rápido posible y le trajimos. Nosotros le acompañamos”, precisó.

Los otros abogados son Cristobal Cáceres y Alvaro Cáceres Alcina.

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Más detenidos en la causa

Aclaró que el procedimiento seguirá con la convocatoria de la Fiscalía para que comparezca a declarar y a partir de ahí se iniciaría el procedimiento penal. “Queda privado de su libertad a disposición de la Fiscalía en principio y después del juez penal de garantía”, precisó.

Agregó que está solo y sin ningún problema de salud.

El Ministerio Público emitió la Nota N° 01 de fecha 3 de noviembre de 2026, en el marco de la Causa N° 89/2026 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, ordenando la detención inmediata de ocho personas.

Se trata de:

Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Ángel Almada Frutos.

Además de Vázquez, ya se encuentran bajo custodia policial Mariana Torres y Julio Daniel Rey.

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