ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Policiales
03 de noviembre de 2026 - 16:23

Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

Tres hombres en un estacionamiento subterráneo; uno viste camiseta negra y mochila, otro en camisa blanca usa el teléfono.
Miguel Vázquez, se entregó a la Policía.

Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, se entregó a la Policía Nacional hoy tras ordenarse su captura a causa de la crisis generada por la situación del banco.

Por Pedro Da Ré
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, se presentó esta tarde al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional hoy tras ordenarse su captura a causa de la crisis generada por la situación del banco que lideraba.

Hasta el momento habría cuatro detenidos, de la lista de los ocho directivos de Ueno Bank sobre quienes pesa orden de detención.

Victor Dante Gulino, abogado de Miguel Vázquez, en entrevista con Ancho Perfil, de ABC Cardinal, contó que si bien hasta el momento no manejan mayores datos de la causa, el presidente de Ueno Bank quiso entregarse al enterarse de la orden de captura a través de los medios de comunicación.

“El está detenido en el Departamento de Investigaciones, vino voluntariamente, al conocer la noticia, me manifestó que se quería presentar voluntariamente lo más rápido posible y le trajimos. Nosotros le acompañamos”, precisó.

Los otros abogados son Cristobal Cáceres y Alvaro Cáceres Alcina.

Más detenidos en la causa

Aclaró que el procedimiento seguirá con la convocatoria de la Fiscalía para que comparezca a declarar y a partir de ahí se iniciaría el procedimiento penal. “Queda privado de su libertad a disposición de la Fiscalía en principio y después del juez penal de garantía”, precisó.

Agregó que está solo y sin ningún problema de salud.

El Ministerio Público emitió la Nota N° 01 de fecha 3 de noviembre de 2026, en el marco de la Causa N° 89/2026 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, ordenando la detención inmediata de ocho personas.

Se trata de:

  1. Federico Miguel Vázquez Villasanti,
  2. Juan Manuel Gustale,
  3. Julio Daniel Rey Fernández,
  4. Diana Leticia Mongelós González,
  5. Mariana Torres Rubiani,
  6. Alejandro Gómez Abente,
  7. Diego Fernando Duarte Schussmuller,
  8. Miguel Ángel Almada Frutos.

Además de Vázquez, ya se encuentran bajo custodia policial Mariana Torres y Julio Daniel Rey.

NOTICIA EN DESARROLLO

Artículos relacionados

Miguel Vázquez Villasanti, CEO de ueno bank.
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: dos ya están bajo custodia policial
Ver más
Mujer con camiseta negra y jeans, esposada, con mirada baja junto a dos hombres, uno con gorra, en una sala interior.
Policiales
Caso Ueno: apresan a ejecutivos de entidad bancaria
Ver más
Las redes sociales estallaron de preguntas ciudadanas, tras el anuncio del BCP sobre el procedimiento de resolución de Ueno.
Economía
Las 10 preguntas de la gente sobre Ueno (y lo que respondió el BCP)
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: dos ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar