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Ciencia
04 de noviembre de 2026 - 16:10

Colombia evalúa la posibilidad de que restos del telescopio Swift caigan en su territorio

Imagen sin descripción

Bogotá, 4 nov (EFE).- La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) indicó este miércoles que está dando seguimiento a la reentrada incontrolada en la atmósfera terrestre del telescopio espacial estadounidense Neil Gehrels Swift, ante el riesgo de algunos restos se caigan sobre territorio nacional.

Por EFE
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La FAC explicó en redes sociales que su Centro de Operaciones Espaciales (SpOC) está analizando la información disponible y evalúa estimaciones de tiempo y posibles lugares de caída.

Está previsto que el telescopio espacial Swift, de la NASA (con una masa aproximada de 1.450 kilogramos y 22 años en órbita), reingrese en la atmósfera terrestre entre la 1.00 horas de Colombia (6.00 GMT) y las 15.00 horas (20.00 GMT) de este miércoles.

"Debido a la inclinación de su órbita, las posibles zonas de reentrada se encuentran dentro de la franja comprendida entre los 20,6 grados de latitud norte y los 20,6 grados de latitud sur, región que incluye a Colombia y otros países cercanos a la línea ecuatorial", explicó la FAC en la red social X.

La NASA estima que la mayor parte del telescopio se desintegrará durante su ingreso a la atmósfera, aunque contempla que algunos de sus componentes podrían alcanzar la superficie terrestre a una gran velocidad.

La agencia espacial estadounidense precisó que los fragmentos que sobrevivan al paso por la atmósfera caerán en un área que abarca principalmente aguas abiertas de los océanos, el Caribe, Centroamérica, el norte de Suramérica y regiones del África central y el sudeste asiático.

No obstante, la NASA explicó que el riesgo de que alguien en la Tierra sufra daños "es improbable, aproximadamente de una opción entre 2.100".

Ante esta eventualidad, la FAC indicó que mantiene activas sus capacidades de monitoreo del entorno espacial y "continúa fortaleciendo las capacidades nacionales para proteger los intereses y la seguridad del país".

Lanzado en noviembre de 2004 para una misión de dos años, el Swift observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos, y más de 1.400 supernovas, y sus datos sirvieron para unos 7.000 artículos científicos, según la NASA.

Su reingreso en la Tierra es un proceso natural, después de décadas de uso, puesto que el telescopio no fue equipado con dispositivos propulsores que le permitieran ganar altura en órbita de forma periódica.

El telescopio deja un archivo público de unos 12 terabytes, con más de 1,5 millones de imágenes, y la NASA busca cómo cubrir con otras misiones su capacidad de reaccionar con rapidez ante los fenómenos cósmicos.

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