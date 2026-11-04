Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos

Poco antes de las 6:30 de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren lluvias y tormentas importantes en varias zonas del sur de Paraguay durante las próximas horas de la mañana.

El aviso indica que “sistemas de tormentas se desarrollan sobre el extremo sur del país, con alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras de la mañana de hoy”.

Los meteorólogos prevén “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos”.

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Por el momento, la alerta va dirigida a tres departamentos del sur: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

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Seguidilla de días lluviosos

Sin embargo, el pronóstico general para hoy indica altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas también en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, jueves, y podrían extenderse al menos hasta el viernes.