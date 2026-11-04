Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

El equipo de trabajo integrado por cuatro agentes fiscales asignados para investigar el caso Ueno Bank realizó un análisis intelectual y técnico sobre los documentos recabados a fin de determinar si las conductas de los miembros del directorio de la entidad financiera podrían estar enmarcadas como hechos punibles para el Ministerio Público.

“Esta causa es incipiente, se inició ayer y vamos a ir analizando todos los hechos. Debemos tomar ciertas porciones e ir avanzando”, resguardó la fiscal Nancy Salomón.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía se llevó solo documentos de la casa de Miguel Vázquez

Los directivos de Ueno Bank detenidos ayer son:

Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Ángel Almada Frutos.

La representante del Ministerio Público explicó que recibieron un documento con más de 200 páginas por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), además de documentos anexos que se compilan en 2.000 páginas.

“Empezamos a analizar las conductas de los directivos del banco. Vamos a analizar también con el equipo de trabajo como se realizaron ciertos movimientos para ir determinando si habría algún tipo de responsabilidad en otras entidades”, dijo la agente fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

🔴 CASO UENO: FISCALÍA NO DESCARTA INVESTIGAR TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS



📌 La fiscal Nancy Salomón afirmó que el Ministerio Público analiza si las irregularidades relacionadas con Ueno Bank trascienden el ámbito administrativo y configuran hechos penalmente… pic.twitter.com/zv5ITi2F3W — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 4, 2026

Las posibles causas

Consultada acerca de las posibles calificaciones que podrían tener los presuntos hechos punibles, Salomón precisó que podría tratarse de:

conducta indebida en situaciones de crisis ,

lesión de confianza ,

violación de llevar libros de comercio y más.

“Estamos analizando los hechos en base a estas figuras jurídicas. Tenemos todavía reservas de actuaciones para ir haciendo otros procedimientos”, indicó la fiscal.

Lea más: Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos

Por la legislación vigente, toda persona detenida debe ser puesta a disposición del juez competente en un plazo máximo de 24 horas, caso contrario, debe ser liberada. Esta tarde a las 14:00 se cumple el plazo para los primeros detenidos. “En el transcurso de la mañana vamos a tomar esas determinaciones. Ayer se inició la investigación desde el mediodía prácticamente, nosotros hoy tenemos que recolectar la mayor información posible para tomar estas determinaciones”, expresó.

🔴 CASO UENO: FISCALÍA NO DESCARTA AMPLIAR LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN



📌 La fiscal Nancy Salomón afirmó que el Ministerio Público continúa analizando las informaciones recolectadas y reuniendo nuevos datos en el marco de la investigación relacionada con Ueno Bank.



▶️ ¡EN VIVO!… pic.twitter.com/G9ZFMxvDSd — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 4, 2026

Consultada sobre qué diligencias se realizarán hoy, simplemente dijo que “el día de la fecha vamos a tener que tomar ya determinaciones concretas. No quiero adelantar cuestiones propias de la investigación, pero estamos avanzados. Yo no quiero realmente anunciar ninguna determinación antes del mediodía”, prometió.

Lea más: Caso Ueno Bank: allanan la vivienda del detenido Miguel Vázquez

La fiscal afirmó que existen irregularidades que están siendo procesadas por el Ministerio Público. “Estamos cinco personas trabajando y en ese sentido nos dividimos el trabajo para poder cumplir los plazos procesales. Este tipo de irregularidades ya fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público y lo que estamos haciendo es un análisis jurídico, intelectual para determinar en qué tipos penales esas conductas podrían estar incursionadas”, finalizó.