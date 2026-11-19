Mediante registros neuronales avanzados, los investigadores han comprobado que un subgrupo específico de neuronas localizadas en esa región (llamada 'Wernicke') se activan antes de hablar y elaboran un plan sobre las palabras que una persona quiere pronunciar.

El trabajo ha sido realizado por investigadores de la Universidad estadounidense de California en San Francisco, y los resultados del trabajo se han publicado hoy en la revista Science.

Los investigadores han avanzado que la estrecha relación que han descubierto entre la audición y la producción del habla en esta zona podría arrojar luz sobre el aprendizaje infantil del lenguaje, y estos avances podrían servir para mejorar las interfaces cerebro-computadora al ofrecer un nuevo objetivo neuronal para decodificar la intención comunicativa en personas con algún tipo de parálisis.

Los hallazgos, según han subrayado los investigadores en el resumen facilitado a los medios, concilian una antigua división entre las explicaciones perceptivas y las productivas del área de 'Wernicke' y ofrecen una base sólida para comprender cómo el cerebro humano construye el lenguaje y cómo restaurarlo cuando se pierde el habla.

Esa área forma parte de la corteza auditiva del cerebro, conocida principalmente por su papel fundamental en la percepción del habla, pero las personas que sufren daños en esta área no solo tienen problemas para comprender el habla, sino también para formar palabras.

Esa paradoja fue descrita por primera vez hace más de un siglo, es uno de los grandes misterios de la neurociencia y ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo, han observado los investigadores en su resumen.

Los investigadores registraron la actividad de neuronas individuales en las cortezas cerebrales de 28 participantes mientras realizaban tareas de habla y escucha, y descubrieron un subgrupo muy discreto de neuronas en el área de 'Wernicke' que se activaban antes de que los participantes hablaran.

El equipo exploró luego esta zona de neuronas en muestras de personas a las que se les había extirpado ese área del cerebro durante algún un tratamiento quirúrgico, y comprobaron que las lesiones en esta área interrumpían la capacidad de generar el habla.

Un descubrimiento que redefine la comprensión de cómo el cerebro humano procesa el habla y desafía la visión centenaria de que la comprensión y la producción del habla son gestionadas por sistemas separados.

Este descubrimiento podría ayudar a mejorar la forma en que los cirujanos mapean el cerebro para proteger el habla y abrir nuevas posibilidades para las interfaces cerebro-computadora que restablecen la comunicación en personas con lesiones cerebrales.

A un nivel más profundo, podría explicar también cómo se aprende a hablar en la infancia, así como las diferencias lingüísticas que se observan en algunos trastornos, como el autismo.