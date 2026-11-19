Todo se inició cuando alumnos del Instituto Técnico Superior San Expedito, de la ciudad de Horqueta, denunciaron por estafa a la directora propietaria de la institución, María Estelvina Godoy Alvarenga, de 43 años.

Los estudiantes indicaron que no recibieron sus títulos luego de haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos.

La fiscal Claudia María Huespe García imputó por estafa a la dueña del instituto, también se ordenó su detención.

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Godoy Alvarenga además es directora del Colegio Nacional Jorge Sebastián Miranda ubicado en Horqueta. Desde el martes 17 de noviembre último, la docente no apareció en la institución y ha presentado certificado médico para justificar sus ausencias.

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Padres de familia del colegio han manifestado su preocupación ante esta situación. El año escolar va culminando y la institución educativa no cuenta con una persona encargada de la dirección, lamentaron.

Autoridades educativas de la zona se encuentran en conocimiento de la situación por la cual atraviesa María Estelvina Godoy Alvarenga.

No se presentó a audiencia indagatoria

Este jueves 19 de noviembre a las 10:00 se debió realizar la audiencia indagatoria a la directora, pero su defensa presentó un reposo médico, porque padece de crisis hipertensiva, encefalopatía hipertensiva y accidente cerebrovascular isquémico.

Por su diagnóstico, debe reposar por 15 días, según el documento presentado por su defensa.