En la tarde de este jueves, las legisladoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) oficializaron la presentación de una denuncia penal contra el exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

La presentación solicita abrir de manera inmediata una causa penal para investigar la actuación del extitular del Ministerio Público durante el ejercicio de su cargo.

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La denuncia sostiene que Rolón habría utilizado su posición jerárquica para entorpecer el avance de causas de gran trascendencia pública.

La calificación jurídica atribuida los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, tráfico de influencias, asociación criminal y omisión de evitar un resultado.

Las trabas en el caso Ueno Bank y denuncias previas

El escrito señala que el exfiscal general incurrió en una inacción y demora injustificada frente a denuncias previas ingresadas en octubre de 2025 relativas a supuestas irregularidades financieras e incrementos patrimoniales no justificados.

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Asimismo, las denunciantes cuestionan la falta de celeridad tras el estallido de la crisis de Ueno Bank, el 3 de noviembre de 2026.

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Según el documento, órdenes judiciales de allanamiento libradas el 5 de noviembre para firmas vinculadas al grupo financiero recién se ejecutaron entre cuatro y cinco días después, lo que habría facilitado la alteración, ocultamiento o destrucción de evidencias digitales y físicas de valor probatorio.

Retrasos en procedimientos importantes y pérdida de evidencias

Entre los episodios destacados en la denuncia figuran las dilaciones en los procedimientos realizados en locales de seguridad privada como GSR Security, donde el allanamiento se concretó casi 15 días después del inicio de la crisis financiera. En ese lapso de tiempo se constató interrupciones en los sistemas de vigilancia y faltantes millonarios en efectivo.

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De igual manera, se citan demoras en las intervenciones a inmuebles vinculados al entorno del expresidente Santiago Peña y sus familiares. La falta de celeridad supuestamente facilitó la desaparición de elementos de prueba cruciales para el esclarecimiento de los hechos.

Estas son las medidas solicitadas

Entre los pedidos concretos elevados a la Fiscalía se destacan la remisión de antecedentes e instrucciones, o sea, se requiere todas las resoluciones, providencias e instrucciones emitidas por Emiliano Rolón referentes a estas causas.

Se pide además convocar a prestar declaración a fiscales adjuntos, entre ellos la fiscal adjunta Nancy Salomón y agentes fiscales que integraron los equipos investigadores.

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Se solicita disponer el resguardo urgente de correos institucionales, actas, memorandos e informes internos para evitar la pérdida de información relevante.

Emiliano Rolón renunció a la Fiscalía General del Estado, fuertemente presionado con un inminente juicio político, en medio de fuertes cuestionamientos. Como interina de la institución, asumió Alba Rocío Cantero Vera.