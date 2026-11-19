El presidente de la República, Pedro Alliana, nombró este jueves al abogado Hugo Vera Ojeda como viceministro de Transporte. Lo hizo mediante el decreto N.° 7249, en reemplazo de Emiliano Fernández, cuestionado principalmente por el sector de los empresarios del transporte.

Vera Ojeda es panelista del polémico programa televisivo “El Repasador” y director de la Academia Republicana de la ANR. Su paso por el área de transporte data de agosto de 2012, cuando asumió como representante del Ejecutivo ante el consejo de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), durante el gobierno de Fernando Lugo.

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Un relevo reclamado por los transportistas

La salida de Fernández era pedida por los gremios. El pasado 12 de noviembre, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) solicitaron su destitución al nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja.

En un comunicado, las asociaciones sostuvieron que el viceministro “no cuenta con la confianza institucional” del sector. Señalaron la falta de respuestas oportunas y de resultados concretos. Como ejemplo citaron la incapacidad del viceministerio para implementar el carril exclusivo para buses sobre la Ruta Transchaco.

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Un sistema en situación crítica

Los gremios pidieron una “conducción renovada” y objetivos verificables para el transporte público metropolitano. Los usuarios, por su parte, se quejan de forma constante de la escasez de buses y del mal servicio.

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El nuevo viceministro asume en un escenario complejo. El pasaje técnico sube con el precio del gasoil y aumenta el peso del subsidio estatal. Además, los transportistas habían anunciado que solo trabajarían hasta el 30 de noviembre si no se regularizan las deudas del Estado con el sector.

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Cambio también en Minas y Energía

Alliana también firmó este viernes el decreto N.° 7248, con el que designó a Daniel Ríos Festner como nuevo viceministro de Minas y Energía, dependiente del MOPC.

Ríos Festner es docente investigador y miembro del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA).