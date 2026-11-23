Este estudio, publicado en Nature Communications y liderado por los españoles Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), muestra que las diferencias en la química del polvo pueden influir en lo que ocurre cuando este entra en contacto con el aire contaminado.

El polvo mineral es uno de los tipos más abundantes de partículas en suspensión y puede recorrer miles de kilómetros desde los desiertos donde se origina, un camino en el que puede afectar a la calidad del aire, los ecosistemas y el clima.

Según informó el BSC en un comunicado este lunes, los investigadores combinaron las observaciones de la misión Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) de la agencia estadounidense NASA, un espectrómetro de imágenes instalado en la Estación Espacial Internacional, con modelos informáticos atmosféricos para estudiar cómo los diferentes minerales del polvo afectan a la química atmosférica y cómo el polvo interactúa con la luz.

Entre los minerales presentes en el polvo del desierto, la calcita resultó ser especialmente importante para la química atmosférica.

Así, cuando las partículas de polvo entran en contacto con la humedad, la calcita puede neutralizar los gases ácidos, actuando en cierto modo como un antiácido en la atmósfera.

Esto puede influir en la formación y la distribución de partículas de nitrato, sulfato y amonio, alterando la calidad del aire en zonas pobladas y afectando a los ecosistemas tras la deposición de estas partículas.

Los mapas de EMIT de calcita y de óxido de hierro se incorporaron al modelo atmosférico MONARCH, desarrollado en el BSC y ejecutado en el superordenador MareNostrum.

El modelo utilizó observaciones satelitales para estimar dónde y en qué cantidad se emitía el polvo y, a continuación, se evaluaron las concentraciones atmosféricas de los minerales comparándolas con las observaciones.

Cuando los investigadores sustituyeron la hipótesis habitualmente utilizada, según la cual el contenido de calcita era similar en todas partes, encontraron diferencias sustanciales en la acidez resultante de las partículas en suspensión.

En algunas regiones, el efecto fue lo suficientemente grande como para alterar considerablemente las condiciones químicas de la atmósfera.

Los efectos más intensos se produjeron allí donde el polvo mineral entró en contacto con el ácido nítrico y otros contaminantes.

Los resultados muestran que saber de dónde procede el polvo y qué minerales contiene puede ser importante para comprender la química atmosférica y los episodios de contaminación.

“El polvo del desierto no es químicamente igual en todas partes. Una nube rica en calcita puede interactuar con el aire contaminado de forma muy diferente a una nube pobre en calcita", ha destacado el primer autor del estudio, Rubén Soussé Villa, investigador del grupo Composición Atmosférica del Departamento de Ciencias de la Tierra del BSC.