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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 06:44

Sensores llegan al límite en India ante magnitud de la contaminación del aire

Un hombre camina sobre vías de tren en medio de la bruma en Nueva Delhi, India.
Un hombre camina sobre vías de tren en medio de la bruma en Nueva Delhi, India.072420+0000 ARUN SANKAR

La polución atmosférica que azota a la capital de India es tan intensa que ha superado la capacidad de los sensores encargados de medirla, admitió la Oficina Gubernamental de Control de la Contaminación (CPCB).

Por ABC Color
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La concentración de micropartículas PM2,5 —las más nocivas— en el aire de Nueva Delhi, que suele ser elevada en otoño, alcanzó el lunes niveles récord tras la noche de las festividades hindúes de Diwali, cuando abundan los petardos y fuegos artificiales.

La cantidad rozó 60 veces el límite máximo diario establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los opositores al partido del primer ministro Narendra Modi, que gobierna la región de Delhi, lo acusaron de ser el responsable de las fallas en las mediciones observadas la madrugada del lunes, con el fin de esconder la magnitud de la contaminación.

La CPCB rechazó los señalamientos negando cualquier ocultación deliberada de los datos y explicó que las “lagunas” observadas reflejan solo “diferencias en la medición de las concentraciones de contaminantes”.

Lea más: India admite que su sistema oficial excluye las mediciones más extremas de contaminación

Los instrumentos instalados en 2015 en Nueva Delhi están calibrados para registrar cantidades hasta 1.000 microgramos por metro cúbico y no más allá, explicó la dependencia el martes.

Imagen sin descripción

“Durante episodios extremos, como los relacionados con los petardos del Diwali, esto puede parecer un vacío en las mediciones”, según la CPCB, que agregó que el sensor en cuestión solo puede reanudar su registro ocho horas después.

Lea más: Nueva Delhi despliega 200 cañones antiniebla para combatir la extrema contaminación

La megaciudad de 30 millones de habitantes suele encabezar la lista de las más contaminadas del planeta debido a su tráfico, los vertidos tóxicos de las industrias y, en otoño, a la quema de residuos agrícolas.

Un estudio publicado en 2024 en la revista The Lancet estimó en 3,8 millones el número de muertes en India relacionadas con la contaminación del aire entre 2009 y 2019.

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