El trabajo, elaborado por las investigadoras del Fondo Nacional de Investigación Científica (FNRS) Christine Bastin y Marie Geurten, y divulgado esta semana por el portal belga Daily Science, se basó en una muestra de 158 adultos.

Los participantes leyeron anécdotas de la vida cotidiana en dos versiones, una rica en detalles perceptivos y contextuales y otra con información vaga e imprecisa.

A continuación, puntuaron en una escala de 0 a 100 la veracidad, exactitud y fidelidad de los relatos, así como la confianza y la empatía que les inspiraba el narrador y hasta qué punto les gustaría pasar tiempo con él.

Los resultados mostraron que aportar detalles como el lugar, la fecha, las personas presentes, los olores, los sonidos o las emociones experimentadas no solo aumenta la credibilidad del relato, sino también la predisposición a relacionarse con quien lo cuenta.

"Una explicación es que tendemos a considerar más fiables a las personas capaces de contar las cosas de manera verdadera, exacta y precisa", explicaron las investigadoras, quienes apuntan que también aumenta el interés por aprender de las experiencias de esas personas.

La memoria autobiográfica, además de desempeñar un papel esencial en la construcción de la identidad y en la toma de decisiones, contribuye así a crear y reforzar los vínculos sociales.

Esa función resulta especialmente visible en las personas que sufren trastornos de memoria.

"Su red social tiende a empobrecerse. Tienen menos cosas que contar, contribuyen por tanto menos a las conversaciones y pueden acabar aislándose", señaló Geurten.

Los resultados preliminares de otra investigación en curso, supervisada por Geurten, apuntan a que los niños son capaces de evaluar la credibilidad de los recuerdos ajenos desde los cuatro años para decidir si desean relacionarse con quien los cuenta, aunque los pequeños no parecen valorar los detalles de la misma manera que los adultos.

"Los niños no parecen utilizar los detalles perceptivos y contextuales del mismo modo que los adultos. Probablemente, esta capacidad se desarrolla más tarde. Nos corresponde averiguar por qué", señala la investigadora.