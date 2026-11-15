Hablar de emociones con los hijos: cómo construir un vínculo de confianza desde la infancia

Criar a un hijo es más que acompañar sus primeros pasos, ayudarlo con la tarea o enseñarle normas. También significa ofrecerle un espacio donde pueda expresar lo que siente y encontrar comprensión cuando algo sale mal. Estas conversaciones, a menudo relegadas por las obligaciones diarias, son fundamentales para su desarrollo emocional.

Un niño que puede contar que tiene miedo, está triste o siente enojo aprende a reconocer sus emociones. Si encuentra un adulto que lo escucha sin burlas ni reproches, comprende que sus sentimientos importan y que no necesita esconderlos.

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Esta capacidad de reconocer, comprender y expresar las emociones se conoce como alfabetización emocional. Se desarrolla desde los primeros años y ayuda a regular los impulsos, afrontar el estrés, resolver conflictos y construir vínculos saludables.

Los hijos también perciben las preocupaciones de los adultos

Las jornadas laborales, las tareas domésticas y las distracciones del celular pueden reducir el tiempo de calidad en familia. A veces, los padres están presentes físicamente, pero tienen la atención en otra parte.

Los niños perciben los cambios de humor, los silencios y la impaciencia. Por eso, la manera en que los adultos gestionan sus propias emociones también educa. Si ante una frustración gritan o dejan de hablar, pueden transmitir que así se resuelven los conflictos. En cambio, decir “estoy enojado y necesito unos minutos para tranquilizarme” les enseña a regular sus emociones.

También importa cómo reaccionan ante los sentimientos de sus hijos. Frases como “no es para tanto”, “los niños grandes no lloran” o “no tenés motivos para estar triste” pueden hacerles sentir que algunas emociones no están permitidas. Validar lo que sienten no significa darles siempre la razón, sino reconocer que su experiencia merece ser escuchada.

Los padres no tienen que saberlo todo

La autoridad parental suele asociarse con mostrarse siempre fuertes y seguros. Sin embargo, los adultos también se equivocan, se cansan y tienen dudas. Reconocerlo puede fortalecer la confianza.

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Después de una discusión, por ejemplo, un padre puede decir: “Me enojé y te hablé mal. Estaba frustrado, pero eso no justifica mi reacción. Perdón”. Así enseña que los conflictos pueden repararse y que pedir disculpas es parte de una relación saludable.

Tampoco es necesario evitar las conversaciones difíciles para proteger a los chicos. La tristeza, el miedo y la ansiedad forman parte de la vida. Lo importante es explicarlos con palabras adecuadas para su edad, sin trasladarles responsabilidades ni darles información que todavía no pueden comprender.

No hacen falta charlas especiales ni interrogatorios para generar confianza. Las conversaciones importantes pueden surgir en la mesa, camino a la escuela, durante un juego o antes de dormir.

La confianza se construye desde la infancia

La comunicación emocional no debería comenzar cuando aparecen los conflictos de la adolescencia. Se construye desde los primeros años, cuando los chicos comprueban que pueden hablar con sus padres sin temor a las burlas, los castigos o la indiferencia.

Esa confianza resulta especialmente importante cuando crecen y enfrentan conflictos con compañeros, presión social, inseguridades y primeras relaciones afectivas.

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Un hijo que sabe que puede acudir a sus padres no necesariamente les contará todo ni estará siempre de acuerdo con ellos,pero sabrá que encontrará a alguien dispuesto a escucharlo.