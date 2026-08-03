Primeros signos de deterioro cognitivo: cómo diferenciar olvidos normales de señales de alerta

Olvidos normales: fallas de atención y recuperación, no de “almacenamiento”

En el envejecimiento normal, el cerebro tiende a volverse menos veloz para encontrar una palabra o un dato, aunque lo haya “guardado” bien. Son típicos el “lo tengo en la punta de la lengua”, repetir una historia por no recordar si ya se contó, o olvidar un nombre y recordarlo horas después.

En términos biológicos, suele pesar más la disminución de eficiencia en redes frontales (atención, control ejecutivo) que una pérdida marcada de recuerdos.

También es común confundir esto con “mala memoria” cuando el problema real fue la codificación: si una conversación se escuchó distraídamente o con multitarea, el recuerdo queda débil. En esos casos, las pistas (contexto, iniciales, asociación) ayudan a recuperar la información.

Lea más: Señales corporales que alertan sobre problemas neurológicos: ¿sabés reconocerlas?

Señales de alerta: cuando falla la orientación o se pierde funcionalidad

En cambio, hay signos que sugieren cambios más profundos: perderse en un lugar familiar, desorientarse en recorridos habituales o no poder reconstruir cómo se llegó a un sitio. Eso implica alteraciones en circuitos de memoria espacial y navegación (hipocampo y regiones asociadas), más allá del típico olvido “benigno”.

Otras señales tempranas son olvidar información reciente de manera repetida sin beneficiarse de pistas, dificultad nueva para manejar finanzas o medicación, cambios en el juicio (por ejemplo, caer en estafas), o problemas para seguir una conversación o una trama que antes era sencilla. La clave clínica no es un olvido aislado, sino el patrón, la progresión y el impacto en la autonomía.

Lea más: Esquizofrenia: síntomas, causas y tratamientos de un trastorno aún rodeado de mitos

Deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer: no son lo mismo

El deterioro cognitivo leve (DCL) describe una caída medible (por ejemplo, en memoria) mayor a la esperable para la edad, pero con preservación relativa de actividades diarias. La demencia implica, en cambio, que los síntomas ya interfieren de manera significativa con la vida cotidiana.

El Alzheimer es una causa frecuente de deterioro progresivo, pero no la única: problemas vasculares, efectos de fármacos, depresión, trastornos del sueño, déficit de vitamina B12 o alteraciones tiroideas pueden imitar o agravar síntomas. Por eso, “tener olvidos” no equivale a “tener Alzheimer”.

¿A qué edad empieza el deterioro cognitivo?

Algunas habilidades como la velocidad de procesamiento pueden declinar gradualmente desde la adultez media, mientras que el vocabulario y el conocimiento acumulado suelen sostenerse.

Los cuadros preocupantes aparecen con mayor frecuencia a partir de los 60–65 años, aunque pueden existir formas de inicio más temprano. Más que la edad, lo decisivo es el cambio respecto del nivel previo.

Lea más: El secreto de una mente activa después de los 50: siete ejercicios diarios que transformarán tu vida

¿Cómo saber si alguien tiene Alzheimer?

No se confirma por una anécdota, sino por una evaluación médica que integra historia clínica, examen neurológico, pruebas neuropsicológicas y, según el caso, estudios de laboratorio e imágenes.

Hoy existen biomarcadores que pueden aportar evidencia biológica, pero en la práctica la sospecha suele empezar por una combinación de memoria episódica que no mejora con ayuda, desorientación y deterioro progresivo.

¿Se puede prevenir? Lo que sí reduce riesgo y protege al cerebro

No hay una garantía individual, pero sí evidencia sólida de que disminuir riesgos cardiovasculares y mantener hábitos protectores se asocia a menor deterioro: actividad física regular, control de presión, glucosa y colesterol, sueño suficiente, tratar la hipoacusia (la pérdida auditiva no corregida aumenta carga cognitiva), no fumar, moderar alcohol, sostener vínculos sociales y desafiar al cerebro con aprendizaje real (no solo “pasatiempos”).

En paralelo, consultar temprano ante señales de alerta permite descartar causas tratables y planificar cuidados si hubiera un proceso neurodegenerativo.