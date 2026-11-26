La discrepancia es especialmente notable en las galaxias más masivas y se extiende a regiones cada vez mayores, indica el IAC en un comunicado.

Para llegar a este resultado, el equipo ha combinado mediciones del movimiento de las estrellas con observaciones de radio del hidrógeno neutro, que permiten estudiar la distribución de materia desde el centro de las galaxias hasta sus zonas más externas.

El investigador del IAC Jesús Falcón-Barroso, coautor del trabajo, destaca que esta diferencia plantea una prueba exigente para los modelos actuales.

Explica que aunque todavía no se conoce la causa de este desajuste, los resultados apuntan a que algunos procesos físicos relacionados con los agujeros negros supermasivos o con posibles interacciones entre las partículas de materia oscura podrían influir en su distribución.

El estudio establece así una nueva referencia observacional para mejorar las simulaciones y comprender mejor la formación y evolución de las galaxias, según el instituto científico.

La nota señala que las galaxias parecen esconder una sorpresa tras sus estrellas visibles: sus regiones interiores contienen menos materia oscura de la que predicen algunas de las simulaciones más avanzadas.

El equipo, liderado por Yu Lei, del Observatorio Astronómico de Shanghái, combinó mediciones de los movimientos estelares de los cartografiados MaNGA y CALIFA con observaciones de radio del hidrógeno neutro, incluidos datos del radiotelescopio Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST).

En conjunto, estas observaciones permiten estudiar el campo gravitatorio desde los centros de las galaxias hasta sus regiones más externas.

Yu Lei explica en la nota que las estrellas y el gas nos ofrecen perspectivas complementarias de la atracción gravitatoria de una galaxia y al combinar ambas, se pueda rastrear su materia oscura hasta distancias mucho mayores y comprobar si las galaxias de nuestras simulaciones se parecen a las que realmente observamos".

La muestra reúne galaxias de diferentes formas y tamaños, cuyas estrellas tienen una masa total que va desde unos mil millones hasta 300.000 millones de veces la del Sol (tres veces la masa de la Vía Láctea).

Al estudiar conjuntamente cómo se mueven las estrellas y el gas de estas galaxias, el equipo pudo distinguir qué parte de su masa corresponde a la materia visible (estrellas) y cuál a la materia oscura, llegando a estudiar regiones situadas entre 65.000 y 160.00 años luz del centro de cada galaxia.

La comparación mostró una diferencia constante entre las observaciones y lo que predicen las simulaciones.

En las galaxias con una masa estelar superior a unos mil millones de veces la del Sol, la cantidad de materia oscura en sus regiones centrales es sistemáticamente menor de lo que indican varios modelos de simulación ampliamente utilizados, como IllustrisTNG, EAGLE y SIMBA.

Además, esta diferencia se extiende a regiones cada vez más amplias cuanto mayor es la galaxia: desde unos 32.600 años luz hasta unos 160.000 años luz en las más grandes.

Muchas simulaciones predicen que, a medida que las estrellas y el gas se acumulan hacia el centro de una galaxia, su gravedad atrae la materia oscura hacia el interior y aumenta su densidad.

Estas observaciones sugieren que todavía no se reproduce por completo el equilibrio entre los procesos que concentran la materia oscura y los que la redistribuyen.

La energía liberada cuando la materia cae hacia los agujeros negros supermasivos podría desplazar el gas y, a su vez, modificar la distribución de la materia oscura circundante. Otra posibilidad contempla que las partículas de materia oscura interactúen entre sí.

Así, las simulaciones que incorporan estas interacciones reproducen algunas de las tendencias observadas, pero todavía no consiguen ajustarse cuantitativamente a las mediciones.

En las galaxias más masivas también harán falta nuevas observaciones para determinar si las bajas densidades corresponden a una extensa región central o a un halo de materia oscura menos masivo o menos concentrado en su conjunto, concluye la nota.