¡Atención, se viene el fresquito!: llegada tardía del clima otoñal para esta semana

La Dirección de Meteorología anuncia el ingreso tardío del clima otoñal para esta semana. Tras las lluvias del fin de semana, que incluso se siguieron registrando en el transcurso de la mañana de este lunes, la temperatura irá descendiendo, confirmó Melibea Benegas, pronosticadora de turno.

“Estuvimos con lluvia prácticamente en toda la Región Oriental, también parte del Chaco, acentuándose en Central, con el mayor acumulado hasta el momento. Esta condición de lluvias con tormentas se estarían dando al menos hasta mañana martes en gran parte del país”, indicó.

Agregó que el mejoramiento se estaría dando recién a partir de la tarde y durante la noche al sur de la Región Oriental, por lo que las tormentas se estarían limitando al norte y este de ambas regiones.

“A partir del miércoles ya baja probabilidad de lluvias prácticamente en todo el territorio nacional y un leve descenso de las temperaturas. De hecho a partir de mañana martes en horarios de la noche ya estaría sintiéndose un ambiente más fresco, acentuándose entre el miércoles y jueves”, indicó.

Clima otoñal: temperaturas para esta semana

La pronosticadora de turno señaló que esta semana las temperaturas estarían en torno a los 17° C y 18° C, en gran parte del país, pero acentuándose en torno a los 15° C e incluso por debajo al sur de la región Oriental y el oeste del Chaco.

Agregó que estas condiciones se mantendrían por lo menos hasta el día sábado y a partir del domingo volverían a subir paulatinamente.