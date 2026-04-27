Campaña sucia pro-oficialista apuntó principalmente contra la prensa libre

Desde 2025 la agencia colombiana “Digimarketing SAS” difundió un total de 65 anuncios en Paraguay a través de Google.

El repositorio público de la empresa estadounidense líder en anuncios digitales señala que de todos los anuncios difundidos por Digimarketing, 48 fueron destinados hacia una fuerte campaña de interferencia mediática o informativa (campaña sucia) en el ecosistema paraguayo, siendo el 68,6% de las menciones apuntadas al sector de la prensa libre.

Lo restante fue apuntado a actores políticos (28%) y el resto a otros actores (3,4%). Los otros 17 anuncios promocionados por la agencia, como detallamos en la edición previa de la saga en curso, fueron para campañas oficiales del Gobierno de Santiago Peña.

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Boom en redes sociales

Por otra parte, la campaña se extendió con mayor volumen de contenidos a través de la red de anuncios de Meta (Facebook e Instagram, principalmente).

Según su sección de transparencia de la empresa propiedad de Mark Zuckerberg, la página Despierta Paraguay, destinó más de G. 150 millones para desprestigiar a críticos y opositores políticos.

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El análisis detallado de los anuncios en todas las plataformas analizadas permitió identificar 1.086 menciones contra 81 personas físicas y jurídicas, siendo el 47% de los ataques dirigidos a periodistas, medios de comunicación o empresas ligadas a estos.

Además, si bien las mujeres representan sólo el 37.5% del grupo de periodistas y trabajadoras en medios señaladas, reciben el 60% de los ataques desde la página pro-oficialista.

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Medios en la mira

Los ataques apuntaron principalmente a los medios ABC Color, Última Hora, Telefuturo y Ñanduti, con mínimas referencias a La Nación, El Nacional, C9N, SNT y 780 AM.

Según Google, el medio ABC Color recibió un total de 44 menciones, siendo 12 ellas a su directora y propietaria y 2 correspondientes a su ex-director, Aldo Zucolillo.

Sin embargo en el ecosistema de Meta el impacto fue mayor. Según datos del sitio, ABC fue por lejos el medio más atacado, recibiendo el 75,4% de las menciones hacia empresas periodísticas y, su directora Natalia Zucolillo, con un total de 103 menciones, liderando el ranking de personas mencionadas en todo el conteo realizado.

Las referencias en ambas redes apuntaron a periodistas críticas al Gobierno por sus coberturas e investigaciones, como Mabel Rehnfeldt y Fiona Aquino, utilizando imágenes, videos y hasta audios falsos generados con inteligencia artificial para intentar desprestigiar y ridiculizar sus labores.

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Por otra parte, los medios bajo propiedad del empresario Antonio J. Vierci siguieron la lista. El diario Última Hora tuvo 51 menciones en los anuncios “sucios” en Meta y cinco en Google.

El canal Telefuturo siguió en lista de menciones, con 14 menciones en Meta y cuatro en Google. Además, la maquinaria pro-oficialista apunto a intentar desprestigiar a varias figuras del medio, entre las que se encuentran periodistas como Luis Bareiro, Santiago González, Oscar Acosta, Mercedes Barriocanal, entre otras.

La campaña de desprestigio apunto también a formadores de opinión que incluso cumplen roles informativos o de analistas políticos por fuera de medios tradicionales.

Transparencia pendiente

En Paraguay, la empresa del principal buscador web y mayor empresa publicitaria digital del mundo aún no dispone de una sección de transparencia para anuncios políticos, lo cuál impide conocer en más detalles en procesos electorales. Esta herramienta existe en otros países como Argentina, Brasil, México, Taiwán o Estados Unidos.

Sin embargo, sí dispone de una biblioteca de anuncios difundidos, donde figuran los pagados por Digimarketing SAS, aunque sin el detalle sobre los montos de las inversiones.

Meta, por su parte, dispone mayor información sobre los fondos destinados por este tipo de páginas para interferir y manipular el espacio informativo, lo que representa un avance importante frente a la oscuridad en el ámbito digital.

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Aún así, la plataforma evidencia laxos controles sobre la documentación remitida para la declaración de responsabilidad, dificultando la trazabilidad pública sobre el origen de fondos en páginas de este tipo.

Esta situación facilita la expansión de plataformas maliciosas que actúan en detrimento de la integridad de las personas y que actuando como “pseudomedios”, atentan contra la profesión periodística en Paraguay.

Hasta el cierre de la edición intentamos obtener la versión de Digimarketing SAS, la agencia colombiana representada por Alejandro Bernal, cómo también al número declarado por Despierta Paraguay en Meta, sin obtener retorno.

Próxima edición mañana: Una campaña sucia al desnudo y pintada de rojo