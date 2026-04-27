Exfiscal de obras del clan ZI tras los “pozos de oro” financiados por Itaipú

“Ore la empresa hína la rojapótava péa pe trabajo Arazapé-pe”, fue la frase con la que desconocidos abordaron a Brígido Cristaldo para hacerse con un millonario desembolso de Itaipú. En una entrevista radial a través de la emisora 1040 AM del departamento de Misiones, Cristaldo dejó al descubierto un esquema de presunto despilfarro y nulo control de los fondos de la Binacional.

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La obra, consistente solo en la perforación de dos pozos artesianos (G. 150 millones cada uno aproximadamente), es financiada por Itaipú bajo la dirección paraguaya de Justo Zacarías Irún (ANR, cartista). Según el relato del afectado, la empresa Bramante SA, con domicilio en Ciudad del Este (Alto Paraná) y representada por Cristóbal González Ruiz y Juan Carlos Benítez Fernández, apareció de forma imprevista apenas se hizo efectivo el retiro del cheque millonario.

El “apriete” a la salida

Cristaldo relató que acudió a la sede de la Binacional acompañado por Sergio Ramírez, precandidato de Honor Colorado a la Intendencia de San Miguel. Tras retirar el cheque por casi G. 302 millones, ambos subieron al ascensor para descender desde el piso doce.

Al salir del edificio, personas que afirmaron ser los encargados de la obra lo interceptaron. Sin protocolos ni documentos de por medio, le exigieron la entrega del cheque.

Según Cristaldo, su acompañante, el político Sergio Ramírez, le indicó que “procediera nomás” a entregar la totalidad de los fondos. Bajo presión, el titular de la aguatera terminó endosando el documento con su firma y número de cédula en plena salida del edificio.

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“Peteî equivocación, peteî equivocación. Justamente ha’eháicha ndéve, de sorpresa ou la empresa ojoarã la pozo”, admitió Cristaldo a la emisora, reconociendo la irregularidad de entregar fondos públicos sin procesos administrativos básicos.

Una conexión muy cercana

El titular de la Junta de Saneamiento reveló que accedió a estos recursos mediante la gestión del senador cartista Derlis Maidana y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Michel Flores.

A pesar de la millonaria suma entregada, la empresa Bramante SA habría iniciado los trabajos en la plaza “Nuevo Horizonte” sin proyecto técnico previo ni estudios geológicos. Esta improvisación obligó a la actual intendenta de San Miguel, Elvina González (ANR, cartista), a firmar la Resolución N° 065/2026 el 22 de abril último, declarando medidas urgentes para suspender las tareas. La Comuna advirtió que la perforación carecía de los permisos obligatorios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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ABC intentó obtener la versión de la jefa comunal sobre la suspensión de la obra, pero no atendió las llamadas. Asimismo, se buscó contactar con el precandidato Sergio Ramírez, mencionado como el “escolta” que autorizó la entrega del cheque, pero tampoco respondió a los contactos.

El nexo con los Zacarías Irún

El trasfondo político cobra fuerza al verificar los antecedentes de los responsables de la firma Bramante SA. Juan Carlos Benítez Fernández, uno de sus directivos, fue funcionario de la Gobernación de Alto Paraná entre 2014 y 2019, desempeñándose precisamente como fiscal de obras.

Su permanencia en la Gobernación coincide con el periodo en que Justo Zacarías Irún era el jefe departamental. Hoy, con Zacarías Irún en la dirección de Itaipú, su antiguo fiscal de obras aparece como el representante de una empresa que cobra millones de la binacional, mediante un oscuro procedimiento en el que se les espera a los beneficiados en los papeles a la salida de Itaipú para sacarles los cheques.