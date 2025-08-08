Zonas del país donde se prevén mínimas menores a 10° C este viernes

Según la Dirección de Meteorología, son al menos tres las ciudades donde se registrarán mínimas por debajo de los 10º C para mañana.
En Encarnación, se prevé un día frío a fresco, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, lloviznas, y mejorando durante el transcurso de la jornada.
La temperatura mínima está marcada en 9℃ y la máxima en 15℃.
En San Juan Bautista, se prevé un día frío a fresco, con el cielo nublado a parcialmente nublado, vientos moderados del sur, con una temperatura mínima de 9℃ y una máxima de 16℃.
En Pilar, se pronostica un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sur, con una temperatura mínima de 9℃ y una máxima de16℃.
Para lo que resta del país, se aguardan temperaturas mínimas que van desde los 10 a 16° C, este último en el Chaco, específicamente en la zona de Fuerte Olimpo.