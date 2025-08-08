Este es el boletín especial de meteorología por los Juegos Panamericanos Junior

Asunción será epicentro del deporte continental desde el 9 al 23 de agosto al ser sede de los Juegos Panamericanos Junior, donde jóvenes atletas demostrarán su talento entre 28 deportes y 42 disciplinas.
Los participantes nacieron entre 2003 y 2013 y por eso esta competencia no solo será un semillero de futuras estrellas, sino también una plataforma clave para la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 con 216 cupos en juego.
Ya con todo el interés hacia este fin de semana con actividades entre remo, tiro, aguas abiertas, ciclismo, balonmano, esgrima, judo, vóleibol y otras, la Dirección de Meteorología e Hidrología dio a conocer cómo se presentará la temperatura en Asunción.
Boletín especial por los Juegos Panamericanos Junior
Para Asunción y Gran Asunción se prevé un fin de semana con temperaturas frías a frescas. Para el sábado la mínima sería de 6°C y la máxima 15°C, mientras que para el domingo se espera un leve aumento: 7°C de mínima y 19°C de Máxima. Durante la noche de ambos días se esperan temperaturas entre 9 a 14°C.
