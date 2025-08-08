Este es el boletín especial de meteorología por los Juegos Panamericanos Junior

Este sábado inician los Juegos Panamericanos Junior y para evitar cualquier tipo de sorpresa, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un boletín especial sobre el tiempo esperado este fin de semana. ¿Frío o calor? Más detalles, en la siguiente nota.