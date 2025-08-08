Clima

Este es el boletín especial de meteorología por los Juegos Panamericanos Junior

Este sábado inician los Juegos Panamericanos Junior y para evitar cualquier tipo de sorpresa, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un boletín especial sobre el tiempo esperado este fin de semana. ¿Frío o calor? Más detalles, en la siguiente nota.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 16:05
Imagen ilustrativa: Tito y Tika, mascotas de los Juegos Panamericanos Junior.
Imagen ilustrativa: Tito y Tika, mascotas de los Juegos Panamericanos Junior.

Asunción será epicentro del deporte continental desde el 9 al 23 de agosto al ser sede de los Juegos Panamericanos Junior, donde jóvenes atletas demostrarán su talento entre 28 deportes y 42 disciplinas.

Los participantes nacieron entre 2003 y 2013 y por eso esta competencia no solo será un semillero de futuras estrellas, sino también una plataforma clave para la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 con 216 cupos en juego.

Deportistas asisten a la presentación oficial y abanderamiento de los atletas paraguayos que competirán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Deportistas asisten a la presentación oficial y abanderamiento de los atletas paraguayos que competirán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ya con todo el interés hacia este fin de semana con actividades entre remo, tiro, aguas abiertas, ciclismo, balonmano, esgrima, judo, vóleibol y otras, la Dirección de Meteorología e Hidrología dio a conocer cómo se presentará la temperatura en Asunción.

Lea más: Juegos Panamericanos: ¿dónde y cuándo estará bloqueado el tránsito de vehículos en Asunción?

Boletín especial por los Juegos Panamericanos Junior

Para Asunción y Gran Asunción se prevé un fin de semana con temperaturas frías a frescas. Para el sábado la mínima sería de 6°C y la máxima 15°C, mientras que para el domingo se espera un leve aumento: 7°C de mínima y 19°C de Máxima. Durante la noche de ambos días se esperan temperaturas entre 9 a 14°C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado