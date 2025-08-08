Meteorología: más lluvias hoy y se aproxima a Paraguay un frente frío

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos leves a moderados del sur y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones continuarían mañana, aunque limitadas al norte y este del país. No se esperan nuevas lluvias desde el sábado.

El ambiente se mantiene fresco hoy y están anunciadas temperaturas máximas de 20 grados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 17 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

Los índices bajarían aún más mañana, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 en la capital. Para el sábado, el pronóstico es de 6 grados de mínima en Asunción.