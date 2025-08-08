Clima

Meteorología: más lluvias hoy y se aproxima a Paraguay un frente frío

El ambiente lluvioso de los últimos días persiste hoy, con un pronóstico de precipitaciones dispersas en la mayor parte del país. El clima mejoraría este fin de semana, pero se espera que la temperatura baje considerablemente.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 05:25
En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos leves a moderados del sur y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones continuarían mañana, aunque limitadas al norte y este del país. No se esperan nuevas lluvias desde el sábado.

Lea más: Meteorología: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Paraguay?

El ambiente se mantiene fresco hoy y están anunciadas temperaturas máximas de 20 grados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 17 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

Los índices bajarían aún más mañana, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 en la capital. Para el sábado, el pronóstico es de 6 grados de mínima en Asunción.

