Meteorología: el frío intenso se mantiene en Paraguay al empezar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones climáticas similares durante los próximos días, aunque con posible neblina en varias zonas del país, entre ellas Asunción.

El ambiente frío se mantiene en Paraguay y Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer.

Las temperaturas máximas previstas para este lunes son de 21 grados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco.

Temperatura en aumento

Los índices serían similares durante los próximos días, aunque con tendencia a subir levemente. Asunción registraría mínimas de 9 grados el martes y 11 grados el miércoles, con máximas entre 23 y 25 grados.