Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este martes

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría en sus primeras horas y cálida al atardecer, con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.

El clima se mantendría estable, con condiciones similares, durante los próximos días.

El ambiente frío persiste en el país en horas de la mañana y Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer. Sin embargo, se espera una tarde cálida.

Las temperaturas máximas anunciadas para hoy serían de 24 grados en la capital, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 27 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.