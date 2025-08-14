Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este miércoles

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría por la mañana y cálida en la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares durante lo que queda de la semana.

Las temperaturas siguen en gradual aumento en Paraguay. Asunción registraba hoy 12 grados centígrados antes del amanecer y las máximas anunciadas para este miércoles son de 27 grados en la capital, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco.

Se esperan temperaturas levemente más bajas en los próximos días, con mínimas de 12 y 11 grados en Asunción el jueves y el viernes, y máximas entre 23 y 22 grados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy