Meteorología: ambiente cálido y sin lluvias en previa de fin de semana largo en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca en la mañana y cálida en la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin indicios de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se espera que esas condiciones climáticas se mantengan estables mañana viernes, día feriado, y durante todo el fin de semana.

Las temperaturas siguen oscilando entre frescas y cálidas, y para hoy están anunciadas temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

Los índices serían similares mañana viernes, pero la temperatura aumentaría notablemente el sábado, con una máxima de 28 grados en la capital.

