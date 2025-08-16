Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana largo en Paraguay?

En su pronóstico para este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría en las primeras horas y cálida en la tarde con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Se registraban neblinas en las primeras horas en algunas zonas, entre ellas Asunción, pero no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy o durante el fin de semana, que registraría condiciones similares a las de este viernes.

Recién desde mediados de la próxima semana podrían producirse precipitaciones y tormentas.

Fin de semana cálido

El ambiente sigue oscilando entre frío en la mañana y cálido en la tarde. Para este viernes están anunciadas temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

Los índices seguirían aumentando durante el fin de semana, con maximas de 28 grados en la capital el sábado y 30 grados el domingo.