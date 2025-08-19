Meteorología: comienzo de semana trae regreso de lluvias y tormentas a Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos moderados del noreste en todo el país, con altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en los departamentos del sur.

Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta de posibles tormentas “moderadas a fuertes” en los departamentos sureños de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Esas precipitaciones y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, mañana martes, y continuarían al menos hasta el miércoles.

Lunes caluroso, pero la temperatura va a bajar

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y para hoy fueron anunciadas temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Se registraría un notable descenso de la temperatura en los próximos días, con máximas de 25 grados mañana y 22 grados el miércoles en la capital.