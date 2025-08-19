Meteorología: martes con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y muy altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde la madrugada está activa una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas moderadas a fuertes y posible caída de granizos – en tres departamentos del sur del país: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Lea más: Meteorología: comienzo de semana trae regreso de lluvias y tormentas a Paraguay

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana en varias zonas del país. Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar de nuevo desde el jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cálido a fresco

Aunque el ambiente se mantiene cálido al arrancar el día, se espera que la temperatura descienda notablemente en el trascurso de este martes. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 26 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices para mañana serían más bajos, con una máxima de 23 grados y una mínima de 13 en la capital, aunque volverían a subir a niveles similares a los de hoy el jueves.