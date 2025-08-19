Clima

Meteorología: martes con alerta de tormentas en Paraguay

El pronóstico para el día de hoy advierte de posibles lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte de país, incluyendo a Asunción. Tres departamentos ya están en alerta por potenciales “fenómenos de tiempo severo” que podrían registrarse esta mañana.

19 de agosto de 2025 - 05:23
En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y muy altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde la madrugada está activa una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas moderadas a fuertes y posible caída de granizos – en tres departamentos del sur del país: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana en varias zonas del país. Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar de nuevo desde el jueves.

Cálido a fresco

Aunque el ambiente se mantiene cálido al arrancar el día, se espera que la temperatura descienda notablemente en el trascurso de este martes. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 26 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices para mañana serían más bajos, con una máxima de 23 grados y una mínima de 13 en la capital, aunque volverían a subir a niveles similares a los de hoy el jueves.

