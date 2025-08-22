Meteorología: viernes caluroso y fin de semana con tormentas en todo Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte.

No se esperan lluvias durante la mayor parte del día de hoy, aunque hacia el final de la jornada podrían empezar a producirse precipitaciones y tormentas en el sur del país que mañana sábado se extenderían a gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las lluvias continuarían al menos hasta el domingo.

De calor intenso a frío

Hoy se registra un importante aumento de las temperaturas con relación a los últimos días. Las máximas previstas para hoy son de 36 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Sin embargo, las precipitaciones del fin de semana llegarán acompañadas de un frente de aire frío que hará bajar de manera brusca los índices desde mañana. Se espera una máxima de 24 grados mañana en la capital y de solo 14 grados el domingo, con mínimas alrededor de 10 grados.