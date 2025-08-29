Meteorología: ¿va a llover este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana sábado. Sin embargo, el domingo registraría lluvias dispersas en varias zonas del país e incluso tormentas eléctricas en el sur y este.

Las temperaturas siguen aumentando en Paraguay y las máximas anunciadas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 35 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo durante el fin de semana, con máximas de 32 grados en Asunción el sábado y 34 grados el domingo.