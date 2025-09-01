Los 14 departamentos que están en área de tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.
Indica que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura esta tarde, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual.
Departamentos afectados
- Concepción.
- San Pedro.
- Cordillera.
- Guairá.
- Caaguazú.
- Caazapá.
- Itapúa.
- Misiones.
- Paraguarí.
- Alto Paraná.
- Central.
- Amambay.
- Canindeyú.
- Presidente Hayes.