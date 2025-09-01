Clima

Los 14 departamentos que están en área de tormentas esta tarde

Un total de 14 departamentos del país se encuentran bajo alerta meteorológica este lunes. Se insta a tomar las precauciones necesarias.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 13:16
Anuncian tormenta para 14 departamentos. Miguel Ángel Rodríguez

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

Indica que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura esta tarde, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual.

Departamentos afectados

  1. Concepción.
  2. San Pedro.
  3. Cordillera.
  4. Guairá.
  5. Caaguazú.
  6. Caazapá.
  7. Itapúa.
  8. Misiones.
  9. Paraguarí.
  10. Alto Paraná.
  11. Central.
  12. Amambay.
  13. Canindeyú.
  14. Presidente Hayes.
