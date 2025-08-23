Sábado con lluvias, tormentas y descenso de temperatura

Durante la madrugada de este sábado, intensas lluvias y tormentas eléctricas se registraron en los departamentos del sur, centro y este de la Región Oriental, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Según reportes meteorológicos, este sistema de inestabilidad continuará afectando a dichas zonas y se expandirá gradualmente a más áreas del país en el transcurso de la jornada.

La DMH advierte que persiste una alta probabilidad de que se produzcan fenómenos de tiempo severo, como ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias intensas en cortos períodos.

Estas condiciones podrían repetirse de manera puntual tanto hoy como mañana.

Vientos del Sur y marcado descenso de temperatura

Además de las tormentas, se espera la presencia de vientos moderados del sector sur, lo que favorecerá un ambiente más fresco.

El descenso de la temperatura se hará sentir con mayor intensidad entre el domingo y el lunes.

Recomendaciones para la ciudadanía

Desde la DMH instan a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos meteorológicos vigentes, especialmente en las zonas con mayor riesgo de tormentas severas.

También se recomienda: