Meteorología: alerta de tormentas persiste en 13 departamentos de Paraguay

Poco antes de las 11:30 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por altas probabilidades de nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” durante la tarde.

“Celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual”, reza el anuncio meteorológico.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” que afectarían a 13 de los 17 departamentos de Paraguay: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el sur y este de Alto Paraguay.

El pronóstico extendido indica que en gran parte del país el clima se normalizaría mañana, aunque aún podrían registrarse lluvias y tormentas en el norte y este.