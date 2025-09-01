Meteorología: vienen días calurosos, pero el frío volvería el jueves

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, habló de cómo se comportará el tiempo durante los próximos días y lanzó una advertencia sobre las condiciones que podrían registrarse hacia el final del jueves.

Este lunes comenzó con lluvias y tormentas en Paraguay, y continúa activa una alerta de “fenómenos de tiempo severo” para 14 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, el este y sur de Presidente Hayes y el norte de Alto Paraguay.

Mingo estimó que en Asunción y el departamento Central los vientos alcanzaron una velocidad de 70 kilómetros por hora y señaló que el sistema meteorológico de tormentas persiste sobre gran parte de la Región Oriental, especialmente en el norte y este, por lo que se espera que continúen registrándose ventarrones durante gran parte del día.

Las posibilidades de lluvia serán mucho menores desde mañana, pero el meteorólogo advirtió que el viento del Noreste persistirá durante los próximos días, trayendo aire caliente y generando un ambiente de calor “húmedo y pesado” mañana martes y el miércoles.

Según el pronóstico extendido, Asunción registraría temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados mañana y el miércoles.

Vuelve el frío desde el jueves

Sin embargo, se espera el ingreso de un nuevo frente de aire frío al país desde la tarde del jueves, que también podría registrar lluvias.

El fin de semana podría registrar temperaturas mínimas “próximas a los 10 grados”, dijo el meteorólogo.