Meteorología: tres departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

Esta mañana, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la posibilidad de que “fenómenos de tiempo severo” se produzcan en la zona sur de la Región Oriental de Paraguay durante las próximas horas.

“Núcleos de tormentas persisten y se extienden sobre la zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el aviso.

Lea más: Meteorología: calor, lluvias y tormentas en el pronóstico de hoy en Paraguay

El pronóstico es de lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes”, además de “alta probabilidad de caída de granizos” en los departamentos de Caazapá, Itapúa y Misiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lluvias y tormentas seguirían mañana

El pronóstico general para este miércoles indica probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas también en varias otras zonas de la Región Oriental – incluyendo a Asunción - y el Bajo Chaco durante el trascurso de la jornada de hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pronóstico extendido señala que las lluvias y tormentas continuarían y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo mañana jueves.