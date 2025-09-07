Meteorología: domingo llega con nuevas lluvias y tormentas

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este de Paraguay.

Las tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital, mañana lunes. Para el martes se espera que el tiempo se normalice en gran parte del territorio paraguayo, aunque algunas zonas del norte y este aún registrarían lluvias y tormentas.

El ambiente se mantiene entre frío y fresco en Paraguay. Asunción registraba hoy 12 grados centígrados en las primeras horas de la mañana.

Para este domingo están anunciadas temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 20 en Ciudad del Este y hasta 31 en el Chaco.

La temperatura subirá levemente

Se espera un leve aumento de las temperaturas durante los próximos días, con máximas de 23 grados mañana y 24 grados el martes en Asunción. Las mínimas estarían entre 14 y 15 grados.