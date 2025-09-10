Meteorología: breve pausa de lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, el clima volvería a tornarse inestable mañana jueves, con altas probabilidades de precipitaciones y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las lluvias continuarían el viernes en varias zonas del centro y este del país, entre ellas la capital y Ciudad del Este.

Ambiente cálido en Paraguay

La temperatura continúa subiendo en Paraguay y para hoy se esperan máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente mañana, con una máxima de 25 grados en la capital, aunque volverían a subir levemente el viernes, que en Asunción registraría 28 grados de máxima.