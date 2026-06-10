Último momento: Alex Arce se perfila como titular contra Estados Unidos

La selección paraguaya cumplió este martes su tercer día de entrenamientos en suelo norteamericano y Gustavo Alfaro comenzó a perfilar una posible base del equipo para el debut en el Mundial 2026.

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La principal novedad de la movilización desarrollada en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, en San José, California, fue la presencia de Álex Arce en la ofensiva acompañando a Antonio Sanabria.

El atacante de Independiente de Rivadavia aparece como la principal alternativa para reemplazar a Julio Enciso, quien continúa recuperándose físicamente y sigue trabajando de manera diferenciada.

A falta de dos días para el estreno frente a Estados Unidos, Alfaro empieza a delinear el probable once que buscará arrancar con buen pie el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años.

El encuentro entre la Albirroja y el seleccionado norteamericano se disputará este viernes 12 en Los Ángeles, desde las 22:00 de Paraguay.

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