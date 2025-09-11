Alerta por tormentas para Asunción y cuatro departamentos

Cerca de las 7:00, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió el aviso meteorológico que sigue vigente y anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos

Los núcleos de tormentas se intensifican sobre el centro de la región Oriental y el centro, norte y este de la región Occidental, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy.

Los departamentos a ser afectados: Asunción, Cordillera, Central, Presidente Hayes y Alto Paraguay.