Alerta por tormentas para Asunción y cuatro departamentos

La Dirección Nacional de Meteorología emitió un aviso meteorológico para anunciar sobre núcleos de tormentas que se intensifican sobre una zona del país. Se anuncian intensos temporales para Asunción y cuatro departamentos.

11 de septiembre de 2025 - 07:27
Cerca de las 7:00, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió el aviso meteorológico que sigue vigente y anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos

Los núcleos de tormentas se intensifican sobre el centro de la región Oriental y el centro, norte y este de la región Occidental, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy.

Los departamentos a ser afectados: Asunción, Cordillera, Central, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

