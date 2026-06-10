Paraguay se quedó sin Mundial y sin repesca en la Liga de Naciones

La ilusión se apagó de la manera más dolorosa en Asunción. Paraguay desplegó un fútbol de altísima intensidad, garra y coraje, llegando a estar tres veces arriba en el marcador frente a una potencia, pero Colombia sacó a relucir su jerarquía en el cierre y se coronó campeona de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica al vencer 4-3 a la Albirroja.

El resultado caló hondo en el vestuario local, ya que la derrota sentenció de forma definitiva la eliminación de Paraguay de toda carrera hacia el Mundial de Brasil 2027, quedándose incluso fuera de los puestos de repesca internacional. Las cafeteras, por su parte, celebraron por partida doble con la obtención del título tras haberse clasificado anticipadamente junto a Argentina. Ana María Guzmán, autora del gol del campeonato para Colombia, dijo que la clave del título de la selección Colombia fue “la fe, el creer”.

“Nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años con este objetivo. Lo soñamos desde chiquitas”, dijo Guzmán visiblemente emocionada tras el pitazo final.

Una primera mitad electrizante y pura efectividad albirroja

Desde el pitazo inicial, Colombia se enfrentó a una aguerrida Paraguay que desplegó todas sus armas en Sajonia. La ambición de las locales dio frutos tempranos cuando una falta de la portera colombiana Katherine Tapia sobre Rebeca Fernández terminó en un tiro penal a favor de las guaraníes. Dulce Martínez se encargó de convertir el primer tanto en el minuto 3’ con total solvencia.

Las cafeteras no demoraron en responder; un rebote fortuito en el área y un toque de la defensora Guzmán en el 7’ igualaron rápidamente el marcador 1-1. Lejos de achicarse, la respuesta de la Albirroja fue inmediata y letal, ya que solo dos minutos después, en el 9’, un soberbio cabezazo de la joven Claudia Martínez puso nuevamente en ventaja a las paraguayas.

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Colombia volvió al ataque y encontró la paridad en el 44’ a través de un potente remate de larga distancia de Marcela Restrepo. Sin embargo, no hubo tiempo para festejos colombianos porque Paraguay no perdonó en la siguiente acción: Lice Chamorro, con un magnífico tiro colocado a la esquina del arco, anotó el tercero de Paraguay para irse al descanso con la ventaja en el bolsillo y encender la ilusión de la clasificación.

El drama del complemento y el final del sueño

En la segunda parte del encuentro, las modificaciones tácticas y el desgaste físico empezaron a pasar factura en el combinado nacional. La estrella colombiana Linda Caicedo apareció en el 60’ para establecer el empate 3-3, abriendo un pasaje del partido lleno de dramatismo e imprecisiones por los nervios del resultado.

Cuando la Albirroja resistía con el corazón buscando el gol que cambiara su destino, la fortuna le sonrió a la visita. Nuevamente Guzmán apareció en el área en el minuto 89’ para sentenciar el 4-3 definitivo, rompiendo la ilusión paraguaya de estirar la definición y consumando un golpe durísimo para las aspiraciones locales.

El panorama continental que dejó con las manos vacías a la Albirroja

La jornada definitiva de la Liga de Naciones dejó emociones y calculadoras encendidas en todos los estadios del continente, pero la suerte no estuvo del lado de Paraguay. En Quito, con un gol agónico de Florencia Bonsegundo a los 90 minutos, Argentina se llevó una ajustada victoria por 1-0 ante Ecuador. Este resultado le daba una mínima luz de esperanza a las guaraníes, pero la caída propia ante Colombia en Asunción terminó sepultando cualquier posibilidad y benefició indirectamente a las ecuatorianas, que a pesar de perder lograron aferrarse al último cupo disponible.

Por su parte, Perú cerró su participación con una contundente goleada por 4-0 sobre Bolivia, mientras que Uruguay y Venezuela se repartieron los puntos tras sellar un empate 1-1 en suelo charrúa.

La tabla final: Paraguay, fuera de la repesca

Con todos los encuentros disputados, la tabla de posiciones final decretó el peor escenario para el seleccionado paraguayo. Colombia se consagró como la gran campeona invicta del certamen al cosechar 20 puntos, asegurando su clasificación directa al Mundial 2027 junto a Argentina, que finalizó como escolta con 18 unidades.

La batalla por ingresar a la repesca internacional dejó a la Albirroja con las manos vacías. Venezuela se adueñó del tercer lugar con 12 puntos, mientras que Ecuador se quedó con el cuarto y último boleto a la repesca con 11 unidades.

Fuera de toda zona de privilegio y completamente eliminada de la cita mundialista terminó Perú en la quinta colocación con 11 puntos, seguida por Paraguay, que a pesar de su enorme esfuerzo y de batallar hasta el final, quedó fuera de la repesca en el sexto escalón con 10 unidades. En las últimas posiciones del torneo finalizaron Chile también con 10 puntos, Uruguay con 6 y Bolivia en el fondo de la tabla con apenas una unidad cosechada.