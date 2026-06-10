Clima en Paraguay: Alerta de tormentas para Asunción y 6 departamentos

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Poco después de las 4:00 fue emitida una alerta especial de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para la capital y seis departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.
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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen al menos hasta mañana, jueves.
Ambiente fresco en Paraguay
La temperatura va en leve descenso con relación a los índices de días anteriores. Hoy se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían entre 13 y 19 grados. ç
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
17°C
21°C
San Pedro
17°C
21°C
Caacupé
16°C
21°C
Villarrica
15°C
22°C
Coronel Oviedo
16°C
21°C
Caazapá
15°C
22°C
Encarnación
13°C
22°C
San Juan Bautista
14°C
21°C
Paraguarí
16°C
21°C
Ciudad del Este
16°C
20°C
Asunción
16°C
21°C
Pilar
13°C
20°C
Pedro Juan Caballero
16°C
21°C
Salto del Guairá
16°C
20ºC
Pozo Colorado
18°C
21°C
Fuerte Olimpo
19°C
24°C
Mariscal Estigarribia
18°C
23°C
No se esperan cambios importantes en la temperatura mañana.