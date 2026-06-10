Clima en Paraguay: Alerta de tormentas para Asunción y 6 departamentos

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Poco después de las 4:00 fue emitida una alerta especial de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para la capital y seis departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen al menos hasta mañana, jueves.

Ambiente fresco en Paraguay

La temperatura va en leve descenso con relación a los índices de días anteriores. Hoy se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían entre 13 y 19 grados. ç

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 17°C 21°C San Pedro 17°C 21°C Caacupé 16°C 21°C Villarrica 15°C 22°C Coronel Oviedo 16°C 21°C Caazapá 15°C 22°C Encarnación 13°C 22°C San Juan Bautista 14°C 21°C Paraguarí 16°C 21°C Ciudad del Este 16°C 20°C Asunción 16°C 21°C Pilar 13°C 20°C Pedro Juan Caballero 16°C 21°C Salto del Guairá 16°C 20ºC Pozo Colorado 18°C 21°C Fuerte Olimpo 19°C 24°C Mariscal Estigarribia 18°C 23°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura mañana.