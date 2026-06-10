Clima
10 de junio de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: Alerta de tormentas para Asunción y 6 departamentos

Asunción lluvia tormenta
Marta Escurra

El miércoles arrancó con truenos y lluvia en varios puntos del país, y seis departamentos de Paraguay - además de la capital, Asunción - están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Poco después de las 4:00 fue emitida una alerta especial de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para la capital y seis departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen al menos hasta mañana, jueves.

Ambiente fresco en Paraguay

La temperatura va en leve descenso con relación a los índices de días anteriores. Hoy se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían entre 13 y 19 grados. ç

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

17°C

21°C

San Pedro

17°C

21°C

Caacupé

16°C

21°C

Villarrica

15°C

22°C

Coronel Oviedo

16°C

21°C

Caazapá

15°C

22°C

Encarnación

13°C

22°C

San Juan Bautista

14°C

21°C

Paraguarí

16°C

21°C

Ciudad del Este

16°C

20°C

Asunción

16°C

21°C

Pilar

13°C

20°C

Pedro Juan Caballero

16°C

21°C

Salto del Guairá

16°C

20ºC

Pozo Colorado

18°C

21°C

Fuerte Olimpo

19°C

24°C

Mariscal Estigarribia

18°C

23°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura mañana.