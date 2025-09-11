Dos departamentos siguen en área de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado, para la tarde de este jueves, es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

De acuerdo con el reporte de las 14:44, los departamentos afectados son el centro y norte de Alto Paraguay y extremo noreste de Boquerón.

El boletín indica que celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el área de cobertura y no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual.