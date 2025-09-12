Meteorología: persiste probabilidad de lluvias y llega un fin de semana caluroso

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, vientos del sur y posibles lluvias dispersas – especialmente en la mañana - en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima iría mejorando con el paso de las horas y no se esperan precipitaciones mañana sábado. El domingo, sin embargo, podría registrar lluvias dispersas en el sur y este del país, y no se descartan nuevas tormentas al comenzar la próxima semana laboral.

El ambiente en Paraguay se mantiene entre fresco y cálido. Hoy las temperaturas máximas serían de 29 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices serían levemente más altos mañana y el domingo, con máximas de hasta 32 grados en la capital.

