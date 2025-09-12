Clima

Meteorología: persiste probabilidad de lluvias y llega un fin de semana caluroso

Aunque no se esperan tormentas, gran parte del país aún podría registrar lluvias dispersas durante la jornada de hoy. Los próximos días presentarían condiciones del tiempo estables y temperaturas por encima de 30 grados centígrados.

12 de septiembre de 2025 - 05:26
En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, vientos del sur y posibles lluvias dispersas – especialmente en la mañana - en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima iría mejorando con el paso de las horas y no se esperan precipitaciones mañana sábado. El domingo, sin embargo, podría registrar lluvias dispersas en el sur y este del país, y no se descartan nuevas tormentas al comenzar la próxima semana laboral.

El ambiente en Paraguay se mantiene entre fresco y cálido. Hoy las temperaturas máximas serían de 29 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices serían levemente más altos mañana y el domingo, con máximas de hasta 32 grados en la capital.

