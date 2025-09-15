¡Atención! Los ocho departamentos en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por tormentas eléctricas para la mañana de este lunes. Cinco son los departamentos afectados.

Departamentos afectados son el oeste de Concepción, oeste de San Pedro, oeste de Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí, Ñeembucú, sur y noreste de Presidente Hayes y sur de Alto Paraguay.

Indica que celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.

La máxima estimada para hoy es de 30° y en lo que resta de la semana las extremas serán de entre 19 y 36°. La probabilidad de lluvia persiste hasta mañana, martes.

